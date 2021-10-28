Проект КоАП предусматривает лишение прав за управление автомобилем в состоянии опьянения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Штрафы за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) повышаться не будут, наказание будет ужесточено за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Санкции за нарушение правил дорожного движения в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами, за исключением ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (в таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (50 000 рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от двух до трех лет)", - отметили в Минюсте.

В пресс-службе также сообщили, что проект нового КоАП предусматривает лишение прав за систематическое грубое нарушение правил дорожного движения на срок от одного года до полутора лет. "В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение водителей права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет за систематическое совершение наиболее серьезных нарушений правил дорожного движения (три и более раза в течение одного года)", - отметили в Минюсте.

Подготовленная Минюстом новая редакция проекта КоАП предполагает сохранение действующих размеров штрафов и снижение штрафной нагрузки для граждан и бизнеса за счет замены штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение. "При подготовке Особенной части [где перечисляются составы административных правонарушений и санкции за них]. проекта КоАП разработчиками был принят подход, согласно которому при наличии разногласий в санкциях статей Особенной части проекта КоАП сохраняются размеры административных штрафов и иные виды административных наказаний, предусмотренные действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях", - сообщили в Минюсте.

Применение данного подхода позволило не допускать увеличения штрафной нагрузки на бизнес, а с учетом новелл общей части КоАП и проекта Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях - снизить ее, сообщили в Минюсте. В проекте нового КоАП на 50 % по сравнению с действующим КоАП увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение.

В министерстве сообщили, что по итогам состоявшегося на площадке межведомственной рабочей группы обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов. В настоящее время законопроекты направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти и организации, включая предпринимательские объединения.