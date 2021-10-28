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Пандемия COVID-19

Единственный в Тюменской области хоспис начнет лечить паллиативных больных c ковидом

В настоящее время помощь всем паллиативным больным оказывают на дому

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Единственный в Тюменской области хоспис перепрофилируют для оказания помощи паллиативным больным c коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

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"Хоспис закрыт временно, так как возникла необходимость перепрофилировать это учреждение для паллиативных больных, у которых выявляется коронавирус. То есть учреждение свой профиль не поменяет. Однако ввиду сложившейся эпидемической обстановки, роста числа заболеваний коронавирусом пациенты хосписа находятся в группе риска. А без перепрофилирования здание не приспособлено для оказания помощи в складывающейся ситуации повышенного инфекционного риска", - сообщили в пресс-службе.

В стационаре имеется 10 палат, где и будут размещать паллиативных пациентов с коронавирусом. В пресс-службе департамента здравоохранения региона добавили, что на данный момент помощь всем паллиативным больным оказывается на дому: выездные бригады работают в усиленном режиме.

На протяжении октября в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В минувшие сутки зарегистрирован 331 случай заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 69 435 случаев, выздоровели 57 936 человек. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 52,5%, полный курс вакцинации прошли 596 397 человек.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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