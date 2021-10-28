Свыше 8,2 тыс. человек вакцинировались от коронавируса в Югре за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 октября. /ТАСС/. Число жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, составило более 8,2 тыс., это максимум за все время пандемии. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Департаменте здравоохранения Югры.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 28 октября, 81,3 тыс. человек заболели, 76 тыс. пациентов выздоровели, 1 314 умерли.

"За вчерашний день число привитых в Югре от коронавирусной инфекции составило - 8 282 жителя. Это рекордный показатель суточной вакцинации в регионе за время пандемии", - сказал собеседник агентства.

По данным Департамента здравоохранения Югры, сейчас в регионе привиты первым компонентом более 659,7 тыс. человек - около 65% от числа граждан, которые могут сделать прививку. За все время в Югру поступило свыше 801 тыс. комплектов вакцин.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в некоторых муниципалитетах, с 8 ноября они будут введены во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября будет осуществляться через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.