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Путин надеется, что медики будут уделять особое внимание просвещению насчет вакцинации

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что работники здравоохранения во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению людей о необходимости вакцинации от коронавируса.

Такую позицию глава государства обозначил в обращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата". Его на мероприятии зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме", - отмечается в обращении президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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