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Мишустин призвал врачей рассказывать о важности вакцинации от ковида

Глава кабмина добавил, что в этом вопросе рассчитывает именно на работников сферы здравоохранения

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал врачей рассказывать пациентам, что в пандемию вакцинация является "надежным оружием", способным остановить рост заболеваемости.

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"Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались. Необходимо рассказывать им, почему это нужно. Что вакцинация - это самое надежное оружие против инфекции, способное остановить рост заболеваемости", - отметил он в видеообращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Глава кабмина добавил, что в этом вопросе рассчитывает именно на работников сферы здравоохранения. "Уверен, вы поможете своим пациентам сделать выбор в пользу вакцинации. Выбор в пользу жизни и здоровья", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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