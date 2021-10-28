Мишустин призвал врачей рассказывать о важности вакцинации от ковида

"Важно, чтобы граждане ответственно подходили к своему здоровью и вакцинировались. Необходимо рассказывать им, почему это нужно. Что вакцинация - это самое надежное оружие против инфекции, способное остановить рост заболеваемости", - отметил он в видеообращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Глава кабмина добавил, что в этом вопросе рассчитывает именно на работников сферы здравоохранения. "Уверен, вы поможете своим пациентам сделать выбор в пользу вакцинации. Выбор в пользу жизни и здоровья", - сказал Мишустин.