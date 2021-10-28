Мишустин высоко оценил вклад Национальной медицинской палаты в борьбу с коронавирусом

"Вы вносите весомый вклад в борьбу с коронавирусом. При участии вашего объединения вырабатывались подходы к формированию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению этой инфекции. В них отражены лучшие практики помощи пациентам с учетом российского и международного опыта", - сказал Мишустин в четверг в видеоприветствии к участникам VIII съезда союза. Он добавил, что сейчас все представители профессионального сообщества в повседневной работе "делают все необходимое, чтобы пациенты получали лучшее лечение во всех регионах".

Глава кабмина напомнил, что Национальная медицинская палата существует уже 11 лет, в ее деятельности принимают активное участие специалисты из всех субъектов РФ. "Это позволяет формировать взвешенную позицию по важнейшим вопросам в сфере здравоохранения. От представления интересов медицинских и фармацевтических работников до повышения их профессиональной квалификации", - добавил Мишустин.

Задачи съезда

Премьер назвал съезд союза хорошей возможностью для того, чтобы наметить планы на будущее и дать рекомендации по дальнейшим действиям в борьбе с коронавирусом. "Уже многое сделано. В короткие сроки мобилизованы все ресурсы нашей системы здравоохранения, чтобы сотни тысяч пациентов с этой опасной инфекцией могли одновременно получать медицинскую помощь и необходимое лечение. Быстро выведены на рынок эффективные вакцины и лекарственные препараты. Оперативно развернуты прививочные пункты по всей стране. Граждане из всех регионов могут пройти вакцинацию вне зависимости от места проживания", - перечислил Мишустин.

При этом, по его словам, продолжается решение и других задач, которые стоят перед отечественной медициной: по поручению президента РФ начата модернизация первичного звена здравоохранения, большое внимание уделяется обновлению инфекционной службы, создается "санитарный щит", который должен обезопасить Россию от возможных новых инфекций, развивается медицинская реабилитация.

"В этой работе крайне важно участие всего медицинского сообщества. Вы лучше всех знаете, что нужно вашим пациентам. Не сомневаюсь, что в ходе съезда будут представлены новые полезные предложения и идеи", - заключил Мишустин.

Он также поблагодарил лично руководителя Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля за большой вклад в борьбу с коронавирусом и в целом за труд на благо граждан. Завершая обращение, глава кабмина пожелал участникам мероприятия плодотворной работы и крепкого здоровья.