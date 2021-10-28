Проект нового КоАП позволит снизить штрафную нагрузку на граждан и бизнес

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Подготовленная Минюстом России новая редакция проекта КоАП предполагает сохранение действующих размеров штрафов и снижение штрафной нагрузки для граждан и бизнеса за счет замены штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте.

"При подготовке особенной части [где перечисляются составы административных правонарушений и санкции за них] проекта КоАП разработчиками был принят подход, согласно которому при наличии разногласий в санкциях статей особенной части проекта КоАП сохраняются размеры административных штрафов и иные виды административных наказаний, предусмотренные действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях", - сообщили в Минюсте.

Применение данного подхода позволило не допускать увеличения штрафной нагрузки на бизнес, а с учетом новелл общей части КоАП и проекта Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях снизить ее, сообщили в Минюсте. В проекте нового КоАП на 50% по сравнению с действующим КоАП увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение.

Как отметили в Минюсте, проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Грубые нарушения

В Минюсте подчеркнули, что одной из основных задач разработки проекта КоАП является трансформация института административной ответственности из карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, соразмерного совершенному правонарушению, с учетом риск-ориентированного подхода и акцента на профилактику и предупреждение административных правонарушений. На это направлены многие новеллы, включенные в проект в ходе последнего этапа доработки.

В проекте КоАП для обеспечения риск-ориентированного подхода к назначению административного наказания выделена категория грубых административных правонарушений, к которым отнесены наиболее опасные правонарушения, в частности нарушения норм законодательства о противодействии экстремизму, о противодействии коррупции, административные правонарушения, совершение которых создало угрозу причинения или причинило вред жизни и здоровью человека.

В отношении грубых правонарушений сохраняется действующее правовое регулирование в части назначения административных наказаний и привлечения к административной ответственности.

К лицам, совершившим административные правонарушения, не считающиеся грубыми, будет применяться более мягкий режим ответственности - обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного (аналог 50% скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время, например за нарушения в области дорожного движения), возможность уплаты административного штрафа в размере одной третьей минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении.

Кроме того, за впервые совершенное правонарушение, не являющееся грубым, не могут быть назначены наиболее строгие административные наказания (дисквалификация, конфискация, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест).

Даже если административное правонарушение формально относится к грубым, то с учетом фактических обстоятельств суд, орган, должностное лицо при наличии смягчающих обстоятельств, смягчающих и при отсутствии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, вправе не признать совершенное административное правонарушение грубым и применить к лицу более мягкий режим ответственности (в том числе назначить предупреждение). "Таким образом, введение категории грубых правонарушений преследует цель снижения штрафной нагрузки на граждан и бизнес без ущерба для сферы общественной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, законных интересов предпринимателей и не приведет к ужесточению правового регулирования", - подчеркнули в Минюсте.

Новеллой по сравнению с действующей редакцией КоАП и с предыдущими редакциями проекта КоАП является правило, согласно которому размер административного штрафа, налагаемого на виновное лицо за впервые совершенное правонарушение, не может превышать половины от суммы минимального и максимального его размеров, предусмотренных соответствующей нормой (данное положение будет действовать при наличии отягчающих обстоятельств, когда нельзя назначить предупреждение, либо в случае совершения грубого правонарушения).