{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook
Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook
Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook
Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook
Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook

Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook

Фрэнсис Хауген
© Jabin Botsford-Pool/Getty Images
И чем она занимается сейчас?

5 октября бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген выступила в Конгрессе США, где рассказала о проблемах, которые в соцсети предпочитают замалчивать в коммерческих интересах. Например, о недостаточных усилиях по борьбе с проблемным контентом, завышении числа молодой аудитории, привилегиях для популярных пользователей. Хауген передала журналистам копии внутренних документов соцсети, которые изобилуют подробностями о том, насколько хорошо топ-менеджмент осознает негативное влияние Facebook на общество. Мы собрали главное, что известно о Фрэнсис Хауген и ее мотивах.

Что известно о Фрэнсис Хауген?

?

Ей 37 лет. Она родилась в штате Айова, ее родители — профессора. С детства родители брали ее на разнообразные общественные мероприятия и дебаты. Когда Хауген было восемь лет, она написала местному конгрессмену письмо с просьбой не расширять дорогу, которую она переходит по пути в школу и обратно. В школе она участвовала в олимпиадах по географии и инженерным дисциплинам, про нее регулярно писала местная пресса. Как-то она сказала репортеру, что, когда вырастет, хочет стать "биологом и выращивать продовольствие, чтобы накормить весь мир" либо "юристом, а затем политиком". 

После школы окончила местный колледж по специальности "электроника и компьютерная инженерия". В 2006 году переехала в Кремниевую долину. Получила степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Работала в крупных технологических компаниях — Google, Yelp, Pinterest, где в основном занималась работой над алгоритмами. В 2018 году на нее вышел рекрутер Facebook. К тому времени Хауген лично сталкивалась с последствиями негативного влияния соцсетей на общество. В 2014 году у нее образовался тромб, и какое-то время она пользовалась инвалидным креслом. Ее ассистент верил в конспирологическую теорию о том, что Джордж Сорос возглавляет тайное мировое правительство. Он черпал аргументы в пользу этого в соцсетях, и никакие доводы не могли изменить его мнение. В 2019 году Хауген устроилась в Facebook на должность продуктового аналитика, в команду, которая занималась вопросами, связанными с демократией и дезинформаций в обществе. В мае 2021 года уволилась, когда этот отдел перестал работать. 

Когда она начала кампанию против Facebook?

?

В декабре 2020 года она впервые встретилась с журналистом The Wall Street Journal, чтобы обсудить публикацию внутренних материалов Facebook. Сначала она передавала изданию копии внутренних документов. На их основе редакция выпустила серию статей. Впервые лично выступила в интервью в программе "60 минут" на канале CBS. В начале октября — в Конгрессе США. Кроме того, Хауген передала информацию ряду американских СМИ, которые сейчас занимаются подготовкой публикаций в проекте "Досье Facebook", и подала минимум восемь жалоб на соцсеть в Комиссию по ценным бумагам.

Зачем ей это нужно?

?

Фрэнсис Хауген настаивает на том, что стала свидетельствовать против бывшего работодателя не для того, чтобы пользователи возненавидели его, а чтобы сделать соцсеть лучше. "Facebook стала компанией с оборотом в триллион долларов за счет пренебрежения нашей безопасностью, в том числе безопасностью наших детей. И это недопустимо", — говорит она.​​​​​​

Хауген признала, что с октября 2021 года ее действия отчасти финансирует Пьер Омидьяр, один из основателей компании eBay. При этом она утверждает, что вначале, когда она стала встречаться с журналистами The Wall Street Journal, у нее не было спонсоров и помощников.

Известно, что Хауген пользуется услугами политического активиста из партии демократов, помощника Барака Обамы, когда тот был президентом США, Билла Бартона. Он стал одним из главных организаторов ее выступления в Конгрессе США. С октября Бартон получает за свои услуги зарплату через благотворительные фонды, созданные при участии Омидьяра.

Что она делает сейчас?

?

По актуальным данным, Хауген покинула Калифорнию из-за ухудшившегося здоровья и сейчас живет в Никарагуа вместе с друзьями, работающими в сфере криптовалюты. В этой стране действует один из самых благоприятных налоговых режимов для бизнеса в этой сфере. По словам Хауген, она сделала это в основном на собственные деньги, которые получила за счет удачных вложений в криптовалюту. 

Что говорят про нее в Facebook?

?

На своей странице Марк Цукерберг заявил, что не согласен с обвинениями, и уточнил, что "предпринимаются скоординированные попытки оклеветать соцсеть". Фрэнсис Хауген, по его словам, была рядовым сотрудником низшего звена, который недостаточно владеет информацией, чтобы судить о внутренних процессах соцсети.

 

Центр восстановления леопарда в Сочи сделают доступным для туристов
На его территории появится визит-центр, где гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов
Читать полностью