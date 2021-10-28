Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook

Ей 37 лет. Она родилась в штате Айова, ее родители — профессора. С детства родители брали ее на разнообразные общественные мероприятия и дебаты. Когда Хауген было восемь лет, она написала местному конгрессмену письмо с просьбой не расширять дорогу, которую она переходит по пути в школу и обратно. В школе она участвовала в олимпиадах по географии и инженерным дисциплинам, про нее регулярно писала местная пресса. Как-то она сказала репортеру, что, когда вырастет, хочет стать "биологом и выращивать продовольствие, чтобы накормить весь мир" либо "юристом, а затем политиком".

После школы окончила местный колледж по специальности "электроника и компьютерная инженерия". В 2006 году переехала в Кремниевую долину. Получила степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Работала в крупных технологических компаниях — Google, Yelp, Pinterest, где в основном занималась работой над алгоритмами. В 2018 году на нее вышел рекрутер Facebook. К тому времени Хауген лично сталкивалась с последствиями негативного влияния соцсетей на общество. В 2014 году у нее образовался тромб, и какое-то время она пользовалась инвалидным креслом. Ее ассистент верил в конспирологическую теорию о том, что Джордж Сорос возглавляет тайное мировое правительство. Он черпал аргументы в пользу этого в соцсетях, и никакие доводы не могли изменить его мнение. В 2019 году Хауген устроилась в Facebook на должность продуктового аналитика, в команду, которая занималась вопросами, связанными с демократией и дезинформаций в обществе. В мае 2021 года уволилась, когда этот отдел перестал работать.