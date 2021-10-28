Кто такая Фрэнсис Хауген, которая разоблачает Facebook

5 октября бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген выступила в Конгрессе США, где рассказала о проблемах, которые в соцсети предпочитают замалчивать в коммерческих интересах. Например, о недостаточных усилиях по борьбе с проблемным контентом, завышении числа молодой аудитории, привилегиях для популярных пользователей. Хауген передала журналистам копии внутренних документов соцсети, которые изобилуют подробностями о том, насколько хорошо топ-менеджмент осознает негативное влияние Facebook на общество. Мы собрали главное, что известно о Фрэнсис Хауген и ее мотивах.
Что известно о Фрэнсис Хауген?
Ей 37 лет. Она родилась в штате Айова, ее родители — профессора. С детства родители брали ее на разнообразные общественные мероприятия и дебаты. Когда Хауген было восемь лет, она написала местному конгрессмену письмо с просьбой не расширять дорогу, которую она переходит по пути в школу и обратно. В школе она участвовала в олимпиадах по географии и инженерным дисциплинам, про нее регулярно писала местная пресса. Как-то она сказала репортеру, что, когда вырастет, хочет стать "биологом и выращивать продовольствие, чтобы накормить весь мир" либо "юристом, а затем политиком".
После школы окончила местный колледж по специальности "электроника и компьютерная инженерия". В 2006 году переехала в Кремниевую долину. Получила степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Работала в крупных технологических компаниях — Google, Yelp, Pinterest, где в основном занималась работой над алгоритмами. В 2018 году на нее вышел рекрутер Facebook. К тому времени Хауген лично сталкивалась с последствиями негативного влияния соцсетей на общество. В 2014 году у нее образовался тромб, и какое-то время она пользовалась инвалидным креслом. Ее ассистент верил в конспирологическую теорию о том, что Джордж Сорос возглавляет тайное мировое правительство. Он черпал аргументы в пользу этого в соцсетях, и никакие доводы не могли изменить его мнение. В 2019 году Хауген устроилась в Facebook на должность продуктового аналитика, в команду, которая занималась вопросами, связанными с демократией и дезинформаций в обществе. В мае 2021 года уволилась, когда этот отдел перестал работать.
Когда она начала кампанию против Facebook?
В декабре 2020 года она впервые встретилась с журналистом The Wall Street Journal, чтобы обсудить публикацию внутренних материалов Facebook. Сначала она передавала изданию копии внутренних документов. На их основе редакция выпустила серию статей. Впервые лично выступила в интервью в программе "60 минут" на канале CBS. В начале октября — в Конгрессе США. Кроме того, Хауген передала информацию ряду американских СМИ, которые сейчас занимаются подготовкой публикаций в проекте "Досье Facebook", и подала минимум восемь жалоб на соцсеть в Комиссию по ценным бумагам.
Зачем ей это нужно?
Фрэнсис Хауген настаивает на том, что стала свидетельствовать против бывшего работодателя не для того, чтобы пользователи возненавидели его, а чтобы сделать соцсеть лучше. "Facebook стала компанией с оборотом в триллион долларов за счет пренебрежения нашей безопасностью, в том числе безопасностью наших детей. И это недопустимо", — говорит она.
Хауген признала, что с октября 2021 года ее действия отчасти финансирует Пьер Омидьяр, один из основателей компании eBay. При этом она утверждает, что вначале, когда она стала встречаться с журналистами The Wall Street Journal, у нее не было спонсоров и помощников.
Известно, что Хауген пользуется услугами политического активиста из партии демократов, помощника Барака Обамы, когда тот был президентом США, Билла Бартона. Он стал одним из главных организаторов ее выступления в Конгрессе США. С октября Бартон получает за свои услуги зарплату через благотворительные фонды, созданные при участии Омидьяра.
Что она делает сейчас?
По актуальным данным, Хауген покинула Калифорнию из-за ухудшившегося здоровья и сейчас живет в Никарагуа вместе с друзьями, работающими в сфере криптовалюты. В этой стране действует один из самых благоприятных налоговых режимов для бизнеса в этой сфере. По словам Хауген, она сделала это в основном на собственные деньги, которые получила за счет удачных вложений в криптовалюту.
Что говорят про нее в Facebook?
На своей странице Марк Цукерберг заявил, что не согласен с обвинениями, и уточнил, что "предпринимаются скоординированные попытки оклеветать соцсеть". Фрэнсис Хауген, по его словам, была рядовым сотрудником низшего звена, который недостаточно владеет информацией, чтобы судить о внутренних процессах соцсети.