Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,03

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг увеличился до 1,03, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. Это произошло на фоне нового максимума по числу заболевших - в стране впервые выявили свыше 40 тыс. заражений за сутки.

Показатель держится выше единицы в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Ниже он только в Москве (0,96) и Санкт-Петербурге (0,88).

В Иркутской и Ростовской областях индикатор составил 1,02, в Нижегородской области - 1,03, в Воронежской - 1,04, в Свердловской - 1,07, в Московской - 1,08, в Красноярском крае - 1,1. В Самарской области, где максимумы по числу новых случаев обновляются ежедневно, коэффициент вырос до 1,29.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.