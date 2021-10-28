{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве выявили 8 440 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 26 июня

Число летальных исходов из-за коронавируса в столице возросло на 95
© Сергей Бобылев/ТАСС
На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 8 440 против 5 789 днем ранее, до 1 795 010. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 26 июня. В относительном выражении он составил 0,47%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 (что стало максимумом с 27 июля) против 91 днем ранее, до 31 058, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 5 232, до 1 578 057. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 185 895 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Приморье с 30 октября введут запрет на работу общепита и клубов в ночное время
Также планируют запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и перевести на удаленную работу отдельные категории граждан
Читать полностью