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Более 2,3 тыс. дежурных групп заработали в детских садах Подмосковья

В них будут ходить свыше 30 тыс. детей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 2,3 тыс. дежурных групп открыли в детских садах Московской области в период нерабочих дней. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье создано 2 385 дежурных групп для детей работников жизнеобеспечивающих отраслей и непрерывно действующих организаций. В них будут ходить более 30 тыс. детей, а присматривать за ними будут 7 тыс. воспитателей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что такие группы будут работать с 28-29 октября, 1-3 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.

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