В Приморье с 30 октября введут запрет на работу общепита и клубов в ночное время

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Приморья с 30 октября вводят запрет на работу заведений общественного питания и клубов с 23:00 до 6:00. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В связи с ухудшением обстановки по распространению COVID-19 в Приморье вновь будут ужесточены санитарно-эпидемиологические меры. По предложению главного санитарного врача края дополнительные ограничения начнут действовать уже с 30 октября. Планируется запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу заведений общепита с 23:00 до 6:00, а также принять решение об обязательном переводе на "дистанционку" отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Как доложила глава территориально Роспотребнадзора Татьяна Детковская, на текущей неделе в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на 10%. За последние сутки зафиксировано 270 случаев заражения. "Для того, чтобы сдержать рост и не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции в Приморском крае, есть два пути: вакцинация и строгое соблюдение ограничительных мер", - отметила главный санитарный врач региона.

С 30 октября до особого распоряжения планируется запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (за исключением реализации навынос) в ночное время, в том числе в ночных клубах барах и кафе. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов. Планируется приостановить работу фуд-кортов, детских игровых комнат и развлекательных центров в торговых центрах.

Детковская предложила переводить на дистанционный режим работы лиц старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, за исключением привитых работников или переболевших не ранее чем шесть месяцев назад. Для неработающих и невакцинированных граждан старше 60 лет, по ее мнению, следует ввести обязательную самоизоляцию. Главный санитарный врач подчеркнула, что необходимо отменить проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, досуговых, рекламных, публичных мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение составят кинотеатры, театры и филармонии с наполняемостью залов не более 50% от общего количества мест.

С начала пандемии в регионе вирус выявлен у 75 402 граждан, 66 890 человек выздоровели, 1 250 умерли. Прививку от коронавируса получили 499 292 человека. В Приморье открыто более 200 пунктов вакцинации, в период с 30 октября по 7 ноября они будут работать без выходных. Для сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения Приморского края принято постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. С 11 ноября от работы будут отстранять граждан, которые не сделали первую прививку, с 15 декабря - всех, кто не завершил вакцинацию и не имеет противопоказаний к ней.