Власти Липецкой области увеличат часы работы мобильных пунктов вакцинации в ТЦ

ЛИПЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области увеличат в ноябре время работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах двух крупных городов региона - Липецка и Ельца. Об этом сообщил в четверг журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"В ноябре мобильные пункты вакцинации будут чаще работать на территории торговых центров, график изменили в связи с возросшим желанием населения привиться от коронавируса", - сказал Артамонов. Он отметил, что вакцинация в таких мобильных пунктах проводится без предварительной записи.

В частности, как пояснили в пресс-службе областной администрации, пункты вакцинации будут функционировать в нерабочие дни начала ноября, за исключением 4 ноября, считающегося государственным праздником. "График работы был специально ориентирован на первую половину дня, что станет удобным для граждан", - отметили в пресс-службе. И если в октябре мобильные пункты вакцинации работали в торговых центрах в среднем около 4-8 дней в месяц приблизительно по два часа, то в ноябре они станут работать в среднем около 20 дней, а время работы увеличится до трех-четырех часов.

Здесь также отметили, что ранее в регионе наблюдался небольшой спад темпов вакцинации в торговых центрах, в связи с чем часть выездных бригад обслуживала предприятия и организации. "Теперь мобильные пункты переориентированы преимущественно на работу с посетителями ТРЦ", - пояснили в пресс-службе.

Ранее глава региона потребовал открыть дополнительные точки регистрации на портале госуслуг и распечатывания сертификатов о вакцинации от коронавируса. "Всего их будет 13, по одной в Ельце и Грязях, 11 - в Липецке, они будут работать на территории торговых центров",- сказали в пресс-службе. Такое решение Артамонов мотивировал резко возросшей нагрузкой на МФЦ. Как ожидается, новые площадки начнут принимать посетителей в течение ближайших дней, работать там станут специалисты МФЦ, в помощь которым прибудут волонтеры из числа студентов профильных вузов, они также будут помогать в работе всех пунктов вакцинации. "Много сложностей у жителей вызывают способы получения QR-кодов, у всех разный уровень технической подготовленности, не все знают, как пользоваться сервисом госуслуг, как восстановить и где распечатать сертификат", - констатировал Артамонов. Он подчеркнул, что власти ждут "отряды студентов для ежедневной работы в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ".