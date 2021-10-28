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Пандемия COVID-19

Мурашко назвал "амбициозной задачей" в условиях пандемии рост продолжительности жизни в РФ

Глава Минздрава подчеркнул важность профессионализма и исполнительской дисциплины медиков в нынешних условиях

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Увеличение продолжительности жизни в России до 75 лет к 2025 году сейчас является "очень амбициозной задачей", в том числе из-за пандемии, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Президентом Владимиром Владимировичем Путиным установлены национальные цели развития, первой из которых является сохранение населения, здоровье и благополучие людей. Основной показатель - это увеличение продолжительности жизни: до 75 лет показатель должен сформироваться к 2025 году, и до 2030 года - [до] 78 лет. С учетом сегодняшней ситуации это очень амбициозная задача, поскольку преодолеть сегодняшний кризис и выйти на траекторию развития нам просто необходимо", - сказал Мурашко на съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Министр подчеркнул важность профессионализма и исполнительской дисциплины медиков в нынешних условиях.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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