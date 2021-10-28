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СМИ: афганские строители призвали Всемирный банк заплатить за выполненные проекты

По данным телеканала Tolo News, предприниматели заявили, что их фирмы заключили контракты с ВБ

ТЕГЕРАН, 28 октября. /ТАСС/. Владельцы и представители порядка 120 афганских строительных компаний обратились в четверг к Всемирному банку (ВБ) с требованием заплатить за выполненные работы. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его данным, группа строителей озвучила свои претензии к финансовой организации во время митинга, организованного в четверг утром в Кабуле перед офисом Миссии ООН по содействию Афганистану. Согласно утверждениям предпринимателей, их фирмы заключили контракты с ВБ, реализовали проекты, но оплата за выполненные работы не поступила. Подробности телеканал не приводит.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. После того как 15 августа радикалы без боя вошли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и ВБ тоже прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около $9,5 млрд.

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