ВЦИОМ: около половины россиян считают, что к инсульту приводят стресс и нервозность

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян (46%) считают стресс и нервозность основными причинами, приводящими к инсульту. Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), реализованного с фондом борьбы с инсультом ОРБИ, опубликованы в четверг на сайте организации.

"Россияне назвали причины, которые, по их мнению, приводят к инсульту (топ-5): стресс и нервозность (46%, 40% среди мужчин против 52% среди женщин), неправильный образ жизни (15%), неправильное питание (14%), алкоголь (11%), а также высокое давление (9%)", - говорится в сообщении.

Две трети россиян (67%) считают, что риск инсульта можно снизить практически всегда или в большинстве случаев, еще 14% респондентов полагают, что это можно сделать в меньшинстве случаев, 6% опрошенных убеждены, что риск нельзя снизить практически никогда. 27% россиян полагают, что для уменьшения риска следует вести здоровый образ жизни, 22% граждан считают, что нужно исключить стрессы. Также среди способов снижения риска инсульта сограждане выделяют правильное питание (18%), регулярное посещение врача и занятия спортом (16%), отказ от вредных привычек (4%). Практикуемыми способами для предотвращения инсульта 14% россиян назвали прием лекарств, 13% опрошенных - правильное питание, еще 12% респондентов стараются быть спокойными и испытывать меньше стресса. Ведут здоровый образ жизни 10% сограждан, а 8% стараются быть активными и больше двигаться.

Каждый четвертый россиянин (25%) оценивает вероятность инсульта у себя как скорее высокую, более половины опрошенных (57%) - как скорее низкую. "Более половины россиян (60%) декларируют, что делают что-либо для предотвращения или снижения риска возникновения инсульта (70% среди тех, кто считает, что у них с высокой вероятностью может произойти инсульт), 29% ничего для этого не делают, а 7% не задумывались об этом", - сообщается на сайте ВЦИОМ.

Уровень своей физической активности в будние дни россияне оценивают в 6,84 балла из 10, а в выходные - в 6,44 балла. "При этом в будни молодые люди оценивают свою активность на 7,3 балла, а граждане 60+ - на 6,1 балла", - говорится в сообщении.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16 октября 2021. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.