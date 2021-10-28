Мурашко призвал обосновывать выдачу медотвода пациентам из группы риска по ковиду

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Врачи должны внимательно изучать анамнез и не давать медицинский отвод тем пациентам, у которых нет прямых противопоказаний к вакцинации от ковида, а тем более находящимся в группе риска по заболеванию. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Подчас я сталкиваюсь с совершенно абсурдными рекомендациями, когда рекомендуется медотвод пациенту, у которого вариантов либо вакцинация, либо при заболевании фактически направление в реанимацию прямое. Это особенно пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациенты, получившие помощь по онкологическому профилю, хотя во всем мире уже принято, что пациенты онкологические, получившие иммуносупрессивную терапию должны бустерную вакцинацию получить, чтобы укрепить иммунитет", - сказал он на VIII Съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".

Мурашко также отметил, что в РФ отмечается настораживающая тенденция, когда темпы вакцинации наращиваются с ростом заболеваемости, хотя нужно действовать на опережение. "Это зависит персонально от каждого врача", - добавил он.