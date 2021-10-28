В Хабаровском крае обнаружили амурского тигра, считавшегося погибшим от голода

ТАСС, 28 октября. Специалисты Большехехцирского заповедника под Хабаровском обнаружили на кадрах фотоловушки амурского тигра, который считался погибшим от голода в лесу, сообщила в четверг пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье", куда входит заповедник.

"Этот случай в своем роде уникален, потому как тигрица Злата (мать тигренка) оставила тигрят в возрасте примерно 10 месяцев отроду. Этому послужили, на мой взгляд, известные печальные последствия эпизоотии африканской чумы свиней, проникшей в заповедник, и заставившие тигров голодать. Но, несмотря ни на что, тигренок выжил в тяжелейших условиях бескормицы, проявив по-настоящему кошачью живучесть, превратившись в красивого, полного сил и энергии зверя", - приводится в сообщении комментарий сотрудника научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье" Константина Шайдурова.

Тигра идентифицировали по полоскам, узор которых является уникальным для каждого хищника этого вида. Сотрудники заповедника сопоставили кадры фотоловушки с уже имеющейся базой амурских тигров, которые регулярно отмечаются на данной территории, и выявили пропавшего хищника. Теперь специалисты определяют половую принадлежность животного, а также судьбу остальных особей из этого помета. Всего в этом заповеднике обитает группировка из семи амурских тигров.

Трое амурских тигрят родились на территории Большехехцирского заповедника весной 2020 года. Впервые на кадрах лесной камеры они отметились осенью прошлого года. О возможной гибели выводка в заповеднике сообщали в начале октября этого года.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. Ее численность стабильна и сейчас оценивается в 580-600 особей (95% мировой популяции зверя). В Хабаровском крае насчитывается около 110-130 особей.