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В Хабаровском крае обнаружили амурского тигра, считавшегося погибшим от голода

В ФГБУ "Заповедное Приамурье" уточнили, что опознали животное, которое является одним из детенышей тигрицы Златы, по полоскам, узор которых уникален для каждого хищника этого вида

ТАСС, 28 октября. Специалисты Большехехцирского заповедника под Хабаровском обнаружили на кадрах фотоловушки амурского тигра, который считался погибшим от голода в лесу, сообщила в четверг пресс-служба ФГБУ "Заповедное Приамурье", куда входит заповедник.

"Этот случай в своем роде уникален, потому как тигрица Злата (мать тигренка) оставила тигрят в возрасте примерно 10 месяцев отроду. Этому послужили, на мой взгляд, известные печальные последствия эпизоотии африканской чумы свиней, проникшей в заповедник, и заставившие тигров голодать. Но, несмотря ни на что, тигренок выжил в тяжелейших условиях бескормицы, проявив по-настоящему кошачью живучесть, превратившись в красивого, полного сил и энергии зверя", - приводится в сообщении комментарий сотрудника научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье" Константина Шайдурова.

Тигра идентифицировали по полоскам, узор которых является уникальным для каждого хищника этого вида. Сотрудники заповедника сопоставили кадры фотоловушки с уже имеющейся базой амурских тигров, которые регулярно отмечаются на данной территории, и выявили пропавшего хищника. Теперь специалисты определяют половую принадлежность животного, а также судьбу остальных особей из этого помета. Всего в этом заповеднике обитает группировка из семи амурских тигров.

Трое амурских тигрят родились на территории Большехехцирского заповедника весной 2020 года. Впервые на кадрах лесной камеры они отметились осенью прошлого года. О возможной гибели выводка в заповеднике сообщали в начале октября этого года.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. Ее численность стабильна и сейчас оценивается в 580-600 особей (95% мировой популяции зверя). В Хабаровском крае насчитывается около 110-130 особей.

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