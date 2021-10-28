Пожилых тюменцев, перенесших ковид в течение полугода, освободили от самоизоляции

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Переболевшие ковидом в течение полугода жители Тюменской области старше 60 лет освобождены от самоизоляции. Уточнение об этом внесено в постановление о введении режима повышенной готовности, сообщили в четверг журналистам в региональном оперативном штабе.

"Включена дополнительная категория из лиц старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания по установленному списку, на которых не будет распространяться режим самоизоляции и перевод на дистанционную работу - это те, кто перенес заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев", - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь в обязательном порядке должны будут соблюдать режим самоизоляции жители области старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Теперь вакцинированных и переболевших пожилых людей не надо переводить на дистанционную работу.

В минувшие сутки зарегистрировано 333 случая заражения в регионе, всего с начала пандемии зафиксировано 69 768 случаев. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 52,5%, полный курс вакцинации прошли 596 397 человек.