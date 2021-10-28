Эксперт считает, что заболеваемость COVID-19 будет расти в РФ еще как минимум три недели

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Заболеваемость и смертность от COVID-19 будут расти в России еще минимум три недели, сообщил в четверг ТАСС врач-вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, эпидемиологическая ситуация не улучшится, пока люди не станут ответственнее относится к вакцинации и соблюдению мер безопасности.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки выявили 40 096 случаев заражения и 1 159 летальных исходов, что стало максимумом с начала пандемии.

"Будет еще больше заболевших, еще больше летальных исходов. Все идет так, как и положено идти в популяции, у которой нет иммунитета, в которую пришел вирус с измененными свойствами. Пока не будет ответа со стороны населения, мы будем иметь то, что мы имеем. Поэтому это не последние цифры, которые мы увидим. Как минимум три недели еще будет рост", - сказал он.

Тимаков добавил, что сейчас вирус передается легче и все возрастные группы подвержены заболеванию. Также он отметил безответственное поведение населения в этой ситуации.

"Пока мы не приобретем иммунитет, у нас будет рост заболеваемости. Нет ответа со стороны населения на вводимые ограничения. Власти ввели период нерабочих дней, а люди скупили билеты в санатории и за границу. <...> Сейчас еще привезут вирус, который смутирует в тех странах", - сказал Тимаков. По его словам, путешествия могут дать дополнительный толчок к росту заболеваемости.

Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.