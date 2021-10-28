Новую организацию по подготовке журналистов создадут в рамках СНГ

ДУШАНБЕ, 28 октября. /ТАСС/. Новая образовательная организация по подготовке журналистов будет создана в рамках стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила советник Исполнительного комитета СНГ Галина Казак перед началом VI съезда учителей и работников образования стран - участниц СНГ, который начал свою работу в четверг в Душанбе.

"По запросам стран - участниц мы будем работать над созданием новой базовой образовательной организации по подготовке высококвалифицированных журналистских кадров", - сказала журналистам Казак.

По ее словам, проект решения Совета министров иностранных дел уже разработан и направлен в правительство для согласования.

Она также отметила необходимость проработки цифровизации образования. "Много проектов нас сегодня интересует в плане воспитания <...>, [в том числе] тема развития педагогического образования. Сегодня в школьном саду, школе, вузе должен работать действительно профессионал своего дела, любящий свою профессию", - подчеркнула советник.

Казак уточнила, что съезд подведет итоги первого международного Фестиваля педагогического мастерства, в рамках которого педагоги стран СНГ выступят в номинациях "Учитель", "Воспитатель", "Педагог/социальный психолог" и получат дипломы, а также проведут мастер-классы.

В съезде учителей и работников образования "Образовательное пространство СНГ как стратегический источник устойчивого развития" и в первом Фестивале педагогического мастерства учителей и работников образования участвуют учителя и работники образовательной сферы из РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Участники обсудят вопросы доступного и качественного образования, перспективы развития педагогической науки, инновационные подходы, а также сотрудничество в области развития и сохранения русского языка как средства интеграции на пространстве Содружества.