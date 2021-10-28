Администрация Вологды подала иск о лишении родительских прав матери убитой девочки

ВОЛОГДА, 28 октября. /ТАСС/. Администрация города Вологды обратилась с иском в суд о лишении родительских прав матери убитой девятилетней девочки в отношении старшего сына. Мальчик был изъят из семьи и сейчас находится в социальном учреждении, сообщил в четверг мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Вышли в Вологодский городской суд с иском об ограничении Анны Жаворонковой в родительских правах в отношении ее сына. Основание - неоднократное неисполнение родительских обязанностей. Если суд примет положительное решение, то затем органы опеки будут определять, где и с кем проживать мальчику. Сейчас он находится в социальном учреждении", - написал Воропанов в своем Telegram-канале.

По информации следствия, девятилетняя девочка ушла из дома днем 16 октября и пропала. По версии следствия, обвиняемая в убийстве ребенка 40-летняя жительница Вологды днем 16 октября заманила к себе в квартиру двух детей, купив им по пути сладости. Одну девочку она отпустила, а вторую, как полагают в СК, убила, после чего скрылась, покинув территорию региона. Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина была обнаружена в поезде Санкт-Петербург - Мурманск в состоянии отравления неизвестными таблетками. Уполномоченный по правам ребенка в регионе отметила, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

В ходе допроса она дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребенка на почве возникших неприязненных отношений. Женщина помещена в СИЗО до 18 декабря, в отношении нее назначена судебная психиатрическая экспертиза. По данным объединенной пресс-службы судов области, в ноябре 2019 года Вологодский городской суд лишил ее родительских прав в отношении старшего сына и ограничил в правах в отношении младшей дочери в связи с неисполнением ею родительских обязанностей. Через год женщина пыталась восстановить свои права, представила справку, что психически здорова, но суд критически отнесся к представленным документам и в иске ей отказал.

Семья убитой девочки состояла на учете как неблагополучная, мать злоупотребляла спиртным. В семье спохватились, что девочка пропала, лишь днем 17 октября - мать думала, что ребенок у бабушки. На момент прихода в квартиру сотрудников полиции женщина была пьяна, поэтому из семьи изъяли старшего ребенка 2007 года рождения.