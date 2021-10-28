МИД РФ: процесс взаимного признания ковид-сертификатов с ЕС имеет хорошие перспективы

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Процесс взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса между Россией и Евросоюзом запущен и имеет хорошие перспективы, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Процесс идет, но целый ряд вопросов требует уточнения. Тем не менее процесс запущен еще летом, и мы надеемся, что он получит хорошую динамику", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Панкин уточнил, что взаимное признание сертификатов вакцинации отличается от признания самой вакцины. Он привел в пример ситуацию с китайскими вакцинами против коронавируса, которые были признаны Всемирной организацией здравоохранения, но многие страны по-прежнему не признают китайские ковид-сертификаты.

Комментируя процесс признания российской вакцины "Спутник V" Европейским агентством лекарственных средств (EMA), Панкин отметил, что процедура получила новый импульс и есть хорошие перспективы для завершения этого процесса. "Но как любой процесс, все может затянуться. ЕМА не берет на себя обязательства, в течение какого-то конкретного срока одобрить вакцину, процесс может длиться и уточняться. Политика тут присутствует, но есть и сугубо рабочие моменты", - сказал он.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.

О форуме

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.