Томские власти введут с 15 ноября QR-коды для посещения ТРЦ

ТОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Оперштаб Томской области ужесточил ограничения, введенные из-за пандемии нового коронавируса, в частности, с 30 октября заведениям общепита запрещено работать в ночное время, а торгово-развлекательным центрам с 15 ноября - принимать посетителей без сертификатов о вакцинации, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлевали до 1 декабря 2021 года. В октябре из-за роста заболеваемости ограничения ужесточили, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Так, с 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, с 15 ноября - при посещении парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября будет приостановлена работа кинотеатров, фудкорты будут работать только навынос, спортивные состязания будут проходить без зрителей.

"В связи с сохраняющейся напряженной эпидемиологической обстановкой, региональный оперативный штаб Томской области по противодействию распространению COVID-19 ввел дополнительные ограничения. Так, с 30 октября учреждения общепита не будут работать в ночное время, с 23:00 до 06:00. А с 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры будет открыт только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ужесточение связано с ростом заболеваемости ковидом в регионе. "Коронавирус сегодня агрессивен, растет количество средне-тяжелого и тяжелого течения заболевания. Поэтому мы вынуждены ввести дополнительные ограничения. И не исключено, что будут вводиться и другие, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не стабилизируется", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Алены Левко.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрированы более 47 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло вдвое - с 100 до 200. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, связан с низкими темпами вакцинации: прививку от COVID-19 сделали всего 47% от необходимого количества людей, 98% попадающих в больницы не вакцинированы.