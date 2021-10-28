Площадь природных пожаров в Тюменской области за год увеличилась более чем в 100 раз

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Тюменской области в 2021 году увеличилась более чем в 100 раз, а их общее количество - в три раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил в четверг директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов на пресс-конференции по подведению итогов пожароопасного периода.

"По итогам пожароопасного сезона можно говорить о ликвидации 673 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила почти 200 тысяч гектаров, в том числе лесная - 141 тысяча. <...> В прошлом году было 226 пожаров. В этом году практически в три раза увеличилось количество пожаров, а площадь, пройденная огнем, увеличилась более чем в 100 раз", - рассказал Остроумов.

Основной причиной возникновения пожаров в 50% Остроумов назвал человеческий фактор - неосторожное обращение с огнем, а также умышленные действия при выжигании травянистой растительности. Около 25% лесных пожаров случалось по вине грозовых явлений.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние десять лет. До 30 июня в регионе было ограничение на посещение гражданами лесов.