Песков указал, что введение QR-кодов на транспорте - прерогатива региональных властей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса является прерогативой местных властей, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, каково отношение Кремля к планам некоторых регионов ввести QR-коды на общественном транспорте.

Песков добавил, что это относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.