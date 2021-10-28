Порядка 10,6 млрд рублей предусмотрено на борьбу с COVID-19 в бюджете Москвы на 2022 год

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 10,6 млрд рублей предусмотрено на борьбу с коронавирусом в проекте бюджета Москвы на 2022 год. Об этом сообщила в четверг заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина.

"В бюджете на 2022 год предусмотрено выделение 10,6 млрд рублей на [меры] борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включающие как поддержку медперсонала, оказывающего помощь больным COVID-19, так и закупку современных лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, тестирования. Порядка 4,1 млрд рублей будет направлено на закупку высокоэффективных препаратов, в том числе 0,1 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов для лечения больных в стационарах. 3 млрд рублей предлагается направить на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией", - сказала Хавкина в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Она уточнила, что на закупку медицинских изделий, средств индивидуальной защиты, диагностических средств, в том числе тест-систем на коронавирусную инфекцию, в проекте бюджета предусмотрено 1,5 млрд рублей. На обеспечение телемедицинской помощи больным, проходящим лечение на дому, заложено 600 млн рублей.

"На мероприятия по заготовке реминисцентной плазмы с антителами к коронавирусу, а также на проведение дезинфекции в очагах соответственно заложено 800 [млн] и 400 млн рублей. В соответствии со всеми мероприятиями будет продолжено и материальное поощрение доноров плазмы с антителами к коронавирусу, которые используются для лечения наиболее тяжелых случаев заболевания, для этих целей предусмотрено 0,2 млрд рублей. Кроме того, при поддержке федерального бюджета в городе продолжится масштабная вакцинация по коронавирусной инфекции, в рамках которой будет обеспечена широкая доступность профилактических прививок для всех жителей столицы", - заключила Хавкина.

Накануне 2021 года руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщал, что около 11 млрд рублей было предусмотрено в проекте бюджета столичного департамента здравоохранения в 2021 году на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе 10 млрд рублей на вакцинацию.