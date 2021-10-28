Песков опроверг публикации о "перезапуске" информационной кампании по вакцинации от ковида

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сообщения о том, что российские власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида, не соответствуют действительности. Информирование по этой теме ведется постоянно, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация", - подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать такие данные.

Представитель Кремля заметил, что информационная кампания - это "как езда на велосипеде". "Особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе", - указал Песков.

Он отметил, что такая работа идет в разных сегментах - и в традиционных медиа, и в новых медиа. "Никакого перезапуска нет и быть не может. Кампания есть, и она будет продолжаться", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о достаточности мер, он заметил: "Пока цели нашей не достигнем, пока мы не достигнем общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными". "Мы должны убедить всех", - констатировал представитель Кремля.

Он уточнил, что корректировка стратегии ведется постоянно. Рассуждая о "жесткости и нежесткости" тех или иных мер, Песков добавил: "Слишком жесткие условия диктует нам пандемия". "И эти условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Собственно, тут обстоятельства диктуют жесткость", - подытожил он.