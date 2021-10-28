{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Сергия Радонежского II степени

Зампредседателя Совета безопасности наградили за помощь в восстановлении древнего монастыря в Московской области

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации (СБ РФ) Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь в восстановлении древнего монастыря в Московской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба патриарха.

"Во внимание к помощи Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному монастырю <...> предстоятель Русской православной церкви наградил Д.А. Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени", - говорится в сообщении.

Медведев является сопредседателем Попечительского совета Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря.

Зампред Совета безопасности РФ поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за награду после церемонии вручения, прошедшей в Даниловском монастыре Москвы. "Скажу совсем просто: если на различных постах в различных качествах я хоть как-то способствовал укреплению позиций Русской православной церкви в нашей стране и за ее пределами, то я, конечно, этому несказанно рад", - сказал он.

В ответном слове патриарх поблагодарил Медведева за труды. "Надеемся, что вы и далее будете продолжать свое многополезное делание, укрепляя и позицию Российского государства, и Русской православной церкви и взаимодействуя на благо нашего народа", - отметил он.

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь - мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области, основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКирилл (патриарх)
Мишустин призвал обеспечить максимальную безопасность проведения переписи на фоне пандемии
Премьер-министр подчеркнул, что перепись - очень важное мероприятие, к которому не стоит относиться формально
Читать полностью