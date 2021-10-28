Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Сергия Радонежского II степени

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации (СБ РФ) Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь в восстановлении древнего монастыря в Московской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба патриарха.

"Во внимание к помощи Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному монастырю <...> предстоятель Русской православной церкви наградил Д.А. Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени", - говорится в сообщении.

Медведев является сопредседателем Попечительского совета Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря.

Зампред Совета безопасности РФ поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за награду после церемонии вручения, прошедшей в Даниловском монастыре Москвы. "Скажу совсем просто: если на различных постах в различных качествах я хоть как-то способствовал укреплению позиций Русской православной церкви в нашей стране и за ее пределами, то я, конечно, этому несказанно рад", - сказал он.

В ответном слове патриарх поблагодарил Медведева за труды. "Надеемся, что вы и далее будете продолжать свое многополезное делание, укрепляя и позицию Российского государства, и Русской православной церкви и взаимодействуя на благо нашего народа", - отметил он.

Воскресенский Новоиерусалимский монастырь - мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области, основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.