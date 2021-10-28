Лондон назвал непропорциональной мерой задержание британского траулера в водах Франции

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Лондон считает задержание британского рыболовецкого судна Cornelis Gertjan в водах Франции "вызывающим разочарование и непропорциональным шагом" со стороны Парижа. Об этом говорится в заявлении представителя правительства Великобритании, которое приводит в четверг агентство Reuters.

"Это не то, чего мы ожидали бы от нашего ближайшего союзника и партнера", - отмечается в документе.

По словам министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства Джорджа Юстиса, сотрудники его ведомства сейчас заняты выяснением обстоятельств инцидента. Британская сторона не исключает, что задержание судна могло стать результатом административной ошибки.

Ранее французский министр по делам моря Анник Жирарден сообщила, что в среду морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух британских рыболовецких судов. По ее словам, экипаж первого судна получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на его борт с целью осмотра. Второе было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не было разрешения на лов рыбы.

Спор Великобритании и Франции о лицензиях для рыболовов значительно обострился в последние дни. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах Джерси, чем они требовали. Французская сторона заявила о готовности с 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если "британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена". Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции, а в перспективе также "энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов".

Представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост в среду сообщил, что Лондон будет требовать от Парижа разъяснений и с их учетом "принимать решения о том, какие действия необходимы далее". С точки зрения Лондона, введение ограничительных мер противоречило бы торговому соглашению, которое подписали королевство и ЕС, а также международному праву. Лондон также пообещал дать "адекватный и тщательно выверенный" ответ на санкции, если они будут введены. Британская сторона заявляет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза, хотевшими осуществлять промысел в водах Великобритании.