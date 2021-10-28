В Крыму намерены разработать систему QR-кодов для людей с медотводом от прививки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены разработать систему QR-кодов для людей, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы от коронавируса, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации", - написал Аксенов.

Он также добавил, что "продолжительность работы пунктов вакцинации должна быть увеличена". "Число медицинских кабинетов, мобильных пунктов вакцинации и задействованных медработников должно быть увеличено. Для ускорения темпов иммунизации населения предлагается привлечь медработников детских садов и школ, частные медицинские организации", - сообщил глава региона.

С начала пандемии в регионе заразились около 95 тыс. человек, выздоровели около 80 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.