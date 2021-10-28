В СФ сообщили, что поправки в УК об ответственности за треш-стримы проходят согласование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Поправки в Уголовный кодекс РФ, которые определят ответственность за распространение шокирующего контента, так называемых треш-стримов, проходят стадию согласования. Об этом сообщила в четверг в ходе заседания Заксобрания Ростовской области первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

"К сожалению, все чаще в интернете встречается шокирующий онлайн-контент, содержащий сцены насилия, жестокости, сцены издевательств над людьми, животными. В прямом эфире, причем, - сказала сенатор. - Конечно, эта ситуация должна быть остановлена. Информирую вас, уважаемые коллеги, что поправки в Уголовный кодекс подготовлены, проходят стадию согласования перед внесением в Госдуму".

Рукавишникова отметила, что такие реалити-шоу часто заканчиваются увечьями или гибелью. Особую тревогу у законодателей вызывает тот факт, что в просмотр и организацию таких треш-стримов вовлекаются несовершеннолетние.

Ранее Рукавишникова сообщала ТАСС, что сенаторы направили в профильные министерства и ведомства свое предложение о признании так называемых треш-стримов, когда в интернете в прямом эфире демонстрируются убийства и издевательства над людьми, отягчающим обстоятельством при назначении наказания. В июле сообщалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму осенью.