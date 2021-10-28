В Липецкой области создадут единый центр помощи семьям в трудной жизненной ситуации

ЛИПЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Единый центр помощи семьям в трудной жизненной ситуации создадут в Липецкой области. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Центр "Большая Медведица" начнет работу с января 2022 года, его специалисты будут разрабатывать методологию работы с семьями в трудной жизненной ситуации, взаимодействовать с органами опеки, проводить централизованные закупки для обеспечения деятельности филиальной сети", - сказал Артамонов. По его словам, все ныне действующие районные учреждения помощи семье и детям, а также специальный кризисный центр станут филиалами новой структуры и сохранят за собой те же фактические места расположения, что и сейчас.

Глава региона подчеркнул, что реорганизация позволит сделать помощь семьям более эффективной. "Сейчас в каждом учреждении работают свои программы, однако выработка единой методики сопровождения семей в трудной жизненной ситуации, четкого алгоритма оказания помощи поможет специалистам принимать более квалифицированные решения", - убежден Артамонов. Он заверил, что все лучшие практики, наработанные областными специалистами, обязательно сохранят.

В пресс-службе областной администрации, в свою очередь, пояснили, что централизованное материальное обеспечение работы филиалов также позволит их специалистам филиалов сконцентрироваться именно на оказании помощи семьям и детям при самых разных жизненных ситуациях, создании адаптивных условий для формирования комфортной и безопасной среды для ребенка в учреждении и в семье.