Матвиенко назвала очень точным решение назначить Львову-Белову новым детским омбудсменом

"Мне кажется, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял очень точное и верное решение, назначив на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Львову-Белову Марию Алексеевну, по многим причинам. Прежде всего, всем известна ее биография: она сама многодетная мама, она глубоко погружена в проблемы, касающиеся детства, сиротства, многодетных семей", - сказала Матвиенко в четверг журналистам.

Спикер Совфеда назвала Львову-Белову очень неравнодушным, сострадательным и сопереживающим человеком. "Я бы сказала, что тема детства - это дело всей ее жизни. Мне очень жаль, что она уходит из Совета Федерации, потому что здесь она очень активно и профессионально продвигала эту повестку, поднимала вопросы, готовила проекты законов. Думаю, что ее опыт в Совете Федерации ей пригодится. Конечно, мы всегда будем рядом, всегда будем помогать", - подчеркнула Матвиенко.

Путин назначил Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, соответствующий указ был в среду опубликован на сайте Кремля. Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее была избрана депутатом Госдумы, в нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего в том числе социальные вопросы.