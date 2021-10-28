Мишустин призвал обеспечить максимальную безопасность проведения переписи на фоне пандемии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал соблюдать все санитарные правила во время Всероссийской переписи населения, чтобы сделать этот процесс максимально безопасным для россиян на фоне пандемии.

"Хочу еще раз напомнить, что главная задача при этом - обеспечить максимальную безопасность, с соблюдением санитарных правил, всех участников переписи: жителей, а также сотрудников и волонтеров, которые к ним приходят", - сказал он, заслушав доклад о ходе переписи во время заседания правительства в четверг.

Глава кабмина подчеркнул, что перепись - очень важное мероприятие, к которому не стоит относиться формально. "Ведь его цель - собрать наиболее полные данные о том, сколько людей живет на территории России и в каких условиях, о семейном положении, уровне образования тех, кто проживает в нашей стране", - указал премьер.

Такая информация, как пояснил Мишустин, нужна для принятия более точных управленческих решений в социальной, экономической сферах, чтобы "в первую очередь улучшать благосостояние людей".

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах России 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. В 2021 году перепись впервые проходит в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.