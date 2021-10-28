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Мишустин призвал обеспечить максимальную безопасность проведения переписи на фоне пандемии

Премьер-министр подчеркнул, что перепись населения - очень важное мероприятие, к которому не стоит относиться формально

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал соблюдать все санитарные правила во время Всероссийской переписи населения, чтобы сделать этот процесс максимально безопасным для россиян на фоне пандемии.

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"Хочу еще раз напомнить, что главная задача при этом - обеспечить максимальную безопасность, с соблюдением санитарных правил, всех участников переписи: жителей, а также сотрудников и волонтеров, которые к ним приходят", - сказал он, заслушав доклад о ходе переписи во время заседания правительства в четверг.

Глава кабмина подчеркнул, что перепись - очень важное мероприятие, к которому не стоит относиться формально. "Ведь его цель - собрать наиболее полные данные о том, сколько людей живет на территории России и в каких условиях, о семейном положении, уровне образования тех, кто проживает в нашей стране", - указал премьер.

Такая информация, как пояснил Мишустин, нужна для принятия более точных управленческих решений в социальной, экономической сферах, чтобы "в первую очередь улучшать благосостояние людей".

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах России 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. В 2021 году перепись впервые проходит в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Всероссийская перепись населения
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