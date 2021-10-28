План по вакцинации от ковида среди взрослого населения Липецкой области выполнили на 68%

ТАСС, 28 октября. /ТАСС/. Прививку от ковида сделали более 496,1 тыс. жителей Липецкой области, это 67,9% от плана по вакцинации взрослого населения региона. За сутки вакцинировано почти 10 тыс. человек, сообщила ТАСС в четверг представитель пресс-службы обладминистрации.

"Привито однократно 496 194 человека, двукратно привито 432 436 человек", - сообщила она.

В регионе планируют привить от ковида 80% взрослого населения, или 730 008 человек, в настоящее время выполнение плана составляет почти 68%, общий охват населения - 54,4%. За сутки в регионе привито 9 919 человек. В ковидных стационарах региона создано 3 100 койко-мест, из них на утро четверга занято 79,4%, или 2 462 койки.

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников предприятий.

С начала пандемии в регионе выявлено 61 448 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 53 718 человек, 2 002 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими днями, в регионе действует система QR-кодов для посещения театров, филармонии и краеведческого музея, закрыты торговые центры, предприятия сферы обслуживания, спортивные студии и косметические салоны и другие учреждения, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек и ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.