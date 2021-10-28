В Свердловской области отметили высокий спрос на "Спутник Лайт"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Свердловская область имеет достаточный запас вакцин от коронавируса, однако в регионе отмечен высокий спрос на "Спутник Лайт". Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном оперативном штабе.

Ранее агентство URA.ru со ссылкой на собственный источник сообщило об отсутствии вакцины "Спутник Лайт" в Свердловской области.

"В целом в регионе запасы вакцины в достаточном количестве. На сегодняшний день запас "Cпутник V" составляет 400 тыс. доз. Это самая массовая вакцина и наиболее часто используемая. Запасы "Спутник Лайт" в условиях высокого спроса действительно сокращаются, но жители области могут прививаться и двухкомпонентной вакциной", - сообщили в оперштабе.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, государственных и муниципальных служащих, работников здравоохранения, соцобслуживания, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, энергетики, ЖКХ и культуры.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 696 случаев заражения, что является максимумом за всю пандемию. Общее количество заболевших за всю пандемию - 155 260 человек, выписаны 140 498, умер 7 381. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.