Лидеры стран АСЕАН приветствовали усилия России по распространению "Спутника V"

СИНГАПУР, 28 октября. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приветствовали усилия России по распространению вакцины против коронавируса "Спутник V" для борьбы с пандемией. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита РФ - АСЕАН, прошедшего в четверг в режиме видеоконференции.

"Лидеры <...> приветствовали усилия России в ответ на пандемию [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 посредством распространения вакцины "Спутник V" и обучения специалистов в области здравоохранения", - отмечается в документе.