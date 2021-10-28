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Лидеры стран АСЕАН приветствовали усилия России по распространению "Спутника V"

Также они приветствовали усилия в обучении специалистов в области здравоохранения

СИНГАПУР, 28 октября. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приветствовали усилия России по распространению вакцины против коронавируса "Спутник V" для борьбы с пандемией. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита РФ - АСЕАН, прошедшего в четверг в режиме видеоконференции.

"Лидеры <...> приветствовали усилия России в ответ на пандемию [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 посредством распространения вакцины "Спутник V" и обучения специалистов в области здравоохранения", - отмечается в документе.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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