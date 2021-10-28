Чиновники Смоленской области передадут медикам 25 машин в нерабочие дни

ТАСС, 28 октября. Власти Смоленской области передадут в медицинские учреждения региона 25 служебных автомобилей на период нерабочих дней для своевременного оказания медпомощи пациентам на дому, сообщил в четверг региональный оперативный штаб.

"Глава региона поручил передать в распоряжение департамента по здравоохранению 25 служебных автомобилей из автопарка администрации области до конца периода нерабочих дней", - говорится в сообщении.

В общей сложности в Смоленской области для нужд учреждений здравоохранения будет использоваться более 60 дополнительных переданных служебных машин. Губернатор региона Алексей Островский отметил, что выделение служебного транспорта позволит своевременно оказывать медпомощь жителям в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

В Смоленской области объявлены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В регионе закрываются учреждения культуры, кроме федеральных, и предприятия сферы обслуживания, в том числе общепиты, салоны красоты, ряд организаций, предоставляющих бытовые услуги, места проведения массовых физкультурных, спортивных, публичных мероприятий и развлекательные площадки для несовершеннолетних. Ограничения не распространяются на предприятия, которые могут работать навынос и организации, где находятся только работники. В гостиницах разрешается работа общепитов для обслуживания проживающих в них граждан при наличии необходимых документов у сотрудников.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе выявлено 59 959 случаев заражения коронавирусом, из них 590 - за последние сутки. За время пандемии выздоровели 47 668 человек, 1 898 пациентов умерли. Коллективный иммунитет в регионе сформирован более чем на 42,7%. Первым компонентом привиты 317 974 человек, завершили вакцинацию 293 800 жителей.