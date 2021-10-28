В Приангарье открылся международный молодежный форум

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Около 400 социальных и предпринимательских проектов планируется презентовать на международном молодежном образовательном форуме "Байкал", который начался в четверг в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Иркутской области открылся Международный молодежный форум "Байкал". Это крупнейшее в регионе образовательное мероприятие, задача которого - развитие профессиональных навыков молодежи. Участие в нем принимают более 1,5 тыс. студентов и молодых специалистов из России и других стран. Форум пройдет с 28 по 31 октября в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

На форуме работают шесть площадок: "Туризм", "Предпринимательство", "Молодежные сообщества", "Медиа", "Сибирский кампус", "Диалог культур". Лекции проведут более 100 спикеров.

Форум "Байкал" проводится с 2008 года. Его организует правительство Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи под патронатом аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.