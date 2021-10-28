Басманный суд 17 ноября рассмотрит протокол на "Муз ТВ" за пропаганду гомосексуализма

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Телеканалу "Муз ТВ" грозит штраф в 1 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания" по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета). По этой статье может грозить штраф до 1 млн рублей или же приостановка деятельности на срок до 90 суток", - сообщили в суде. Заседание по этому протоколу назначено на 17 ноября. В суде не пояснили, что стало поводом для составления этого протокола.

Комментарием телеканала ТАСС пока не располагает.

Ранее блогер Даня Милохин пришел на церемонию вручения премии "Муз ТВ" в женском наряде. После этого Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала.