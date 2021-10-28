Более 80 единиц реабилитационного оборудования закупили для медучреждений Подмосковья

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 80 единиц медицинского оборудования для реабилитации пациентов закупили для больниц Московской области, большая часть из них уже поступила в медучреждения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В медицинские организации Московской области поступило 80 единиц оборудования для реабилитации. Оно применяется для реабилитации пациентов, в том числе после инфарктов и инсультов", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что почти 20 аппаратов были закуплены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы, которая реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

"Своевременно начатая реабилитация после перенесенного инфаркта или инсульта позволяет значительно снизить риск развития острых осложнений и патологических состояний. От реабилитации зависит качество жизни пациента. Всего в этом году в больницы уже закуплено 86 единиц медоборудования для реабилитации, 80 аппаратов уже поступили", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковаой.

В пресс-службе рассказали, что новое оборудование поступило Солнечногорскую, Дмитровскую, Зарайскую, Щелковскую и другие больницы.