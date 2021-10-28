Власти Ямала сообщили, что регион достиг пика четвертой волны по распространению ковида

Сейчас в регионе фиксируется порядка 130 случаев COVID-19 ежедневно.

"Заболеваемость в округе, как и в других регионах, растет. Увеличивается количество тех, кто переносит коронавирус в тяжелой форме. Как известно, болезнь сильно помолодела - в реанимации в тяжелой форме лежат молодые люди", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дмитрия Артюхова с уточнением, что "округ находится на пике четвертой волны".

В пресс-службе уточнили, что в регионе фиксируется большое количество случаев заражения коронавирусом, но причина этому - один из самых высоких процентов тестирования на ковид в стране. За последнюю неделю Ямал двукратно превышает общероссийский показатель по уровню тестирования населения: в округе он составляет более 800 исследований на 100 тыс. человек, в среднем по стране - более 400 исследований. Всего на Ямале с начала пандемии проведено более 2 млн тестов. При этом в округе сформирован запас тест-систем на пять месяцев вперед.

Как добавили в пресс-службе, в период подъема заболеваемости окружное управление Роспотребнадзора будет работать круглосуточно для усиления контроля за соблюдением эпидемиологических требований. "Губернатор поддержал необходимость усиления контроля. Он поставил задачу создать в каждом муниципалитете контрольные группы с участием представителей Роспотребнадзора, правоохранительных органов и средств массовой информации и увеличить частоту рейдовых мероприятий", - отметили в пресс-службе, уточнив, что юридические лица, которые будут нарушать эпидтребования, будут оштрафованы.

С начала пандемии на Ямале выявлено более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе фиксируется более 100 случаев заражения ковидом каждые сутки, за последние выявлено новых 137 случаев. В регионе введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а также с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам - в культурные, досуговые и спортивные заведения.