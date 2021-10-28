Минздрав Украины убрал из дорожной карты вакцинации положение о ее добровольной основе

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в дорожную карту вакцинации от коронавируса, из которой теперь исключен пункт о добровольной основе. Соответствующий приказ за подписью главы министерства Виктора Ляшко опубликован на официальном сайте ведомства.

"Абзац десятый исключить", - говорится в приказе, датированном 27 октября. При этом ранее в этом абзаце было прописано, что "вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 на Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп".

Ранее правительство Украины приняло решение о том, что чиновники и сотрудники сферы образования с 8 ноября будут обязаны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19, в противном случае они могут быть отстранены от занимаемых должностей. Глава Минздрава уточнял, что вводятся обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, сотрудников министерств, органов власти и местных государственных администраций. По его словам, в стране уже вакцинировались более 80% медицинских работников, военных, работников структуры Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, спасателей.

По данным Минздрава, на Украине, население которой составляет немногим более 41 млн человек, за время пандемии заразились более 2,8 млн человек. С начала прививочной кампании в стране полностью вакцинировали более 7,2 млн человек.