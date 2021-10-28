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Власти Крыма сообщили, что коечный фонд ковидных госпиталей в регионе занят на 89%

Сейчас в республике развернуто 5 210 коек для пациентов с COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Крыма заявили, что в республике помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказывается в должном объеме, коечный фонд ковидных госпиталей занят на 89%. Об этом в четверг в эфире телеканала "Крым-24" сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

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Во вторник заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский сообщал, что коечный фонд практически полностью занят. В пресс-службе Минздрава уточняли, что на тот момент было развернуто 4 764 койки, на лечении находились 4 712 пациентов.

"В настоящий момент в республике развернуто 5 210 коек круглосуточных для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. На сегодня коечный фонд занят на 89%. Вчера принято решение, доразвернули койки на базе существующих ковидных госпиталей, это в количестве 426", - сказал Скорупский.

Он отметил, что "свободные койки есть, помощь оказывается в должном объеме".

С начала пандемии в регионе заразились около 95 тыс. человек, выздоровели около 80 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

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РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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