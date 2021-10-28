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Центр восстановления леопарда в Сочи сделают доступным для туристов

На его территории появится визит-центр, где гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов поддержал инициативу сочинского нацпарка об открытии части Центра восстановления леопарда для посещения туристами и местными жителями, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в четверг.

"Директор Сочинского национального парка Михаил Лапин вышел с инициативой модернизации Центра и открытия части территории для посещения туристами и жителями города. Глава Минприроды России Александр Козлов поддержал эту инициативу", - написал он.

Планируется строительство нового визит-центра, который будет оснащен современным оборудованием. Гости смогут на экране мониторов увидеть жизнь леопардов. При этом, подчеркнул мэр, потребуется модернизация инфраструктуры и внедрение новых технических решений.

"Подобный проект визит-центра уже был ранее успешно реализован в Кавказском заповеднике. Поэтому нет сомнений в том, что новый туристический объект нацпарка станет весьма востребованным и популярным", - добавил Копайгородский.

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РоссияКозлов, Александр АлександровичКраснодарский край
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