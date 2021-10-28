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Пандемия COVID-19

В Курганской области зафиксировали суточный максимум заразившихся коронавирусом

В регионе за прошедшие сутки заболели COVID-19 202 человека

ТАСС, 28 октября. Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за сутки в Курганской области, превысило 200 впервые с начала пандемии. За последние инфекция подтвердилась у 202 человек, сообщили в четверг в Telegram-канале правительства региона.

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"На 28 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 202 новых случая COVID-19. Выписаны по выздоровлению 210 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлены 38 311 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

В последние дни в Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев коронавируса уже превышал 190 человек в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время время не превышал 100, согласно данным регионального оперативного штаба.

Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, а с 25 октября - обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет. Кроме того, с 18 октября ввели противоковидные фильтры для посетителей торгово-развлекательных центров, объектов общественного питания, санаториев и гостиниц: посетители старше 18 лет должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку о прохождении вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, либо справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании.

Оперштаб области также принял решение о введении досрочных школьных каникул с 22 октября, которые продлятся по 7 ноября. Кроме того, с 25 октября по 7 ноября решено перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. Также с 25 октября организации в сфере общепита должны работать до 23:00 (21:00 мск).

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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