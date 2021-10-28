В Татарстане запрещают торговлю и работу общепита ночью до улучшения эпидситуации

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Запрет на торговлю и работу общепита в ночное время до улучшения эпидемиологической ситуации вводится в Татарстане с 30 октября. Об этом сообщила в четверг заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

"Данные меры будут с 30 октября до улучшения эпидситуации. <…> Запрет на оказание в ночное время услуг общественного питания с 23:00 до 06:00, за исключением оказания услуг на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, а также дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов. Запрет распространяется на работу в ночное время с 23:00 до 06:00 объектов розничной торговли за исключением аптек, аптечных пунктов и автозаправочных станций", - сказала Фазлеева.