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Пандемия COVID-19

Исполнитель роли судьи в телепрограмме "Суд присяжных" умер из-за коронавируса

Адвокату Валерию Степанову было 66 лет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Адвокат Валерий Степанов, известный благодаря роли судьи в программе "Суд присяжных", умер от коронавируса.

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Об этом ТАСС в четверг сообщил его коллега Рубен Маркарьян.

"Буквально вчера мы переписывались. Валерий сообщил, что лежит в больнице в Тамбовской области, где "побеждает" ковид. Сегодня же пришло известие, что он скончался", - сказал Маркарьян.

Степанову было 66 лет, он был действующим адвокатом и известность получил как исполнитель роли судьи в телепередаче "Суд присяжных".

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