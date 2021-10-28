Исполнитель роли судьи в телепрограмме "Суд присяжных" умер из-за коронавируса

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Адвокат Валерий Степанов, известный благодаря роли судьи в программе "Суд присяжных", умер от коронавируса.
Об этом ТАСС в четверг сообщил его коллега Рубен Маркарьян.
"Буквально вчера мы переписывались. Валерий сообщил, что лежит в больнице в Тамбовской области, где "побеждает" ковид. Сегодня же пришло известие, что он скончался", - сказал Маркарьян.
Степанову было 66 лет, он был действующим адвокатом и известность получил как исполнитель роли судьи в телепередаче "Суд присяжных".