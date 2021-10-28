Число россиян старше 65 лет вырастет к 2040 году до 33 млн

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число россиян старше 65 лет составляет в настоящее время 23 млн человек, к 2040 году оно может вырасти на 10 млн и составить 33 млн. Об этом в четверг заявила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

"Количество пожилых людей, людей старше определенного возраста, оно у нас постоянно увеличивается. Сейчас население мира в возрасте 65 и старше насчитывает более 700 млн человек и это почти в 2,2 раза больше, чем в 1990 году. Сегодня в России больше 23 млн граждан старше 65 лет, а в 2040 году, знаете, с точки зрения истории совсем не за горами, будут уже 33 млн граждан, то есть, это плюс 10 млн человек", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, такому увеличению продолжительности жизни способствовало и развитие здравоохранения, и развитие технологий, а также изменения образа жизни: повышение активности, в том числе и в более пожилом возрасте.